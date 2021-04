Zunächst: Man bekommt auch ohne Laufzettel seine Impfung. Darauf werden die Stationen vermerkt vom Fiebermessen bis zum Heimschicken nach einer 15-minütigen Überwachung. Trotzdem beschleunigt es natürlich die Abläufe in den Impfzentren ungemein, wenn die Leute schon mit fertig ausgefüllten Unterlagen erscheinen und zwar so, dass alles gleich im System landet.

Klar, die Termin-Anmeldung selbst mit Name, Adresse und Geburtsdatum, die funktioniert nicht, ohne dass die Daten übers Netz im Terminkalender des Impfzentrums landen, schließlich kommt ja per Mail und SMS auch die Bestätigung zurück.

Wenn nicht, passiert gar nichts, der Laufzettel wird nicht gedruckt. Bei den meisten Leuten funktioniert es aber problemlos und dann beginnt der Zauber. Es entsteht ein QR-Code, also so ein "Zauberwürfel" auf Papier. Und hier sind alle eingegebenen Daten verschlüsselt enthalten.

Da ist der Weg ohne Laufzettel im Impfzentrum zu erscheinen, wesentlich effizienter. Denn manchmal es würde auch nichts helfen. Einem Schwarz-Weiß-Fernseher konnte man auch nicht einfach Farbe einhauchen. Trotzdem wird an der Impf-Plattform weitergearbeitet. Weil die UI, die Oberfläche, also das, was man bedient, eigentlich für die Anwendung des Personals in Seniorenheimen gedacht war, hat man jetzt nicht gerade Schleifchen angebracht. Das heißt, etwas nutzerfreundlicher für Normal-User will man noch werden und es ist auch geplant, den Drucker ganz außen vor zu lassen.