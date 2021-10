Momentan treten beide Effekte gleichzeitig auf. Besonders deutlich sehen wir das beim Spritpreis. Hier weist das Statistische Bundesamt einen aktuellen Preissprung von 14,3 Prozent aus. Verglichen werden hier die Zeiträume September 2020 und September 2021. Und was hatten wir 2020? Dieselpreise auch schon mal bei rund einem Euro. Laut ADAC waren es im Jahresmittel 1,111 Euro je Liter und bei E10 1,255. Hätten wir also im vergangenen Jahr nicht extrem niedrige Preise gehabt, würde es die erschreckenden 14,3 Prozent nicht geben. Nun ist das natürlich die Stelle für alle Unbedarften, sich über "Schönrechnerei" zu beschweren, aber die Ökonomen müssen für ihre Bewertungen solche Sondereffekte herausrechnen, um nicht zu falschen Schlüssen zu kommen. Würde man das nicht tun, kämen ganz komische Ergebnisse heraus. So führen solche Dinge wie Abwrackprämien zu Verschiebungen im Kaufverhalten, die man berücksichtigen muss. Und wir erinnern uns an die abgesenkte Mehrwertsteuer, die natürlich bei der Einführung die Inflationsrate rechnerisch gedrückt hat. Genauso ging es zum Jahresende wieder nach oben, beim Spritpreis kam die CO2-Preisung hinzu, die zusammengenommen zu mehr als 10 Cent Aufschlag führen. Wichtig ist: Wenn nur die Steuern die Preise nach oben treiben, das Geld also bei den Unternehmen gar nicht ankommt, können Forderungen nach einem vollen Lohnausgleich bei den Tarifverhandlungen an die Substanz gehen.