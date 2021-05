Die Covid-19-Impfbereitschaft der Bevölkerung liegt auf einem hohen Niveau: Der Anteil derjenigen, die sich "auf keinen Fall impfen" lassen möchte, liegt bei 4,4 % und 72,6 % der Befragten geben an, sich "auf jeden Fall impfen" lassen zu wollen. Covimo-Studie 3. Report

Nun haben Wissenschaftler wie Professor Christian Drosten nur exakt zwei Möglichkeiten ausgemacht, sich auf lange Sicht mit dem Erreger auseinander zu setzen. Durch Infektion oder durch eine Impfung. Jetzt kann sich jeder für sich persönlich ausrechnen (lassen) wie groß bei der einen oder anderen Variante die Wahrscheinlichkeit ist, Schaden zu nehmen.

Jetzt gibt es ein Mittel gegen das Virus

Medizinisch und mathematisch gesehen ist die Impfung im Vorteil, so wie andere Impfungen auch. Und genau an dieser Stelle kommen wir so langsam in den Bereich des unaufgeregten Umgangs mit einem Erreger, gegen den es jetzt ein Mittel gibt. Schon immer hat es Menschen gegeben, die sich aus verschiedenen Erwägungen heraus nicht impfen lassen wollen. Nur wenige führen Argumente an, die medizinischen Überprüfungen standhalten. Überlieferte Einzelfälle von schweren Nebenwirkungen gehören übrigens nicht dazu.

Diese Fälle lassen sich mit der Zahl der Verkehrstoten vergleichen, auch hier ist der Wert trotz aller Prävention leider noch nicht null. Je einer Milliarde Fahrzeugkilometer kamen in Deutschland 2018 etwa vier Menschen ums Leben. In den USA sieben, in Tschechien zwölf, in Mexiko 26. Trotzdem fahren in allen Ländern die Menschen weiter Auto und es gibt Menschen, die es nach einem traumatisierenden Unglücksfall nie wieder tun.

Ab welcher Inzidenz bekommen wir unser Leben zurück?

An einem konkreten Wert wollte es keiner unserer Experten festmachen und auch der Verordnungsentwurf nennt keine Zahl. Vielmehr fallen mit sinkenden Inzidenzzahlen die Einschränkungen. So sind weitere Öffnungen ab 50 möglich, noch mehr ab 35 und dann enden aber auch schon die Festlegungen.

Das heißt: Es fehlen noch ein paar Stufen und konkret der Landkreis Altenburger Land muss schon nach oben gehen, um die Stufe 35 zu erreichen. Das könnte sich mit Blick auf die schnell sinkenden Zahlen als Fehler erweisen, weil es zu neuen Diskussionen führen wird. Gleichwohl leben wir nicht auf einer Insel. Die sieben entdeckten Fälle der indischen Mutation im Altenburger Land kann sich Professor Dhein zum Beispiel nicht erklären, niemand der Infizierten war auch nur in der Nähe von Indien oder jemandem, der von dort eingereist wäre.

Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Durchimpfung der Bevölkerung bei uns noch nicht so weit fortgeschritten ist wie beispielsweise in Israel oder den USA. So gesehen sind es noch ein paar Wochen bis zu dem Punkt, an dem wir Corona als "normale" Erkrankung einstufen können, eben weil wir ein Mittel haben, das den größten Teil der Bevölkerung schützt und somit die Infektionsgefahr auf ein erträgliches Maß reduziert.

Da sind wir in dem Bereich, wo diese Erkrankung hier und da mal herumwabert in einzelnen Fällen und wir sagen können, das ist das, was davon übrig geblieben ist. Prof. Stefan Dhein, Amtsarzt Altenburger Land

So wie bei den Pocken beispielsweise oder dem Keuchhusten oder auch bei der Grippe, gegen die der Impfschutz bekanntlich alljährlich aufgefrischt werden muss, weil die Viren eben sehr mutationsfreudig sind. So wie Coronaviren offenbar auch.