Gute Dämpfung

Auch enden die Ideen der Materialentwickler nicht beim Kleben und Dübeln, wenn sie in der Natur abkupfern. Dämpfungsstrukturen der Pomeloschale sind beispielsweise ein Vorbild für einen Schutzhelm, oder Roboter, die sich nicht auf Rädern fortbewegen, sondern mit rankenähnlichen Strukturen in feinste Öffnungen hineinwachsen und so Minikameras in Position bringen. Vorbild für einen Schutzhelm: Die Pomelo-Schale Bildrechte: Colourbox.de

Auf diese Art könnten Retter nach Verschütteten suchen oder Archäologen nach Schätzen unter der Erde. Soft robotics ist der Fachbegriff dafür. Auch bei Selbstreparaturmechanismen sind die Forscher schon sehr weit, hier sind sogar Mensch und Tier ein Vorbild, bei uns schließen sich Wunden ja auch quasi von selbst. Momentan müssen die Astronauten im All immer mühsam nach den winzigen Löchern suchen, durch die nach dem Aufprall kleiner Weltraumschrott-Teilchen die Luft entweicht. Wenn sich die Außenhaut einfach selbst reparieren würde, wäre das eine tolle Sache.

Hier haben Kollegen aus England etwas entwickelt. Faserverbundmaterialien bestehen ja aus einer Matrix, darin sind Fasern eingebettet, in der ein 2-Komponenten-Kleber steckt. Wenn da ein Aufschlag kommt, können sich kleinere Verletzungen in den Außenhüllen selbst reparieren. Prof. Dr. Thomas Speck, Fakultät für Biologie Uni Freiburg

Die Herausforderung: An der von der Sonne abgewandte Seite herrschen Temperaturen im zweistelligen Minusbereich, zur Sonne hin werden es 100 Grad und mehr. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu fliegen, selbstreparierende Dichtungen sind ein weiterer Ansatz, auch die selbstreparierende Plastetüte beispielsweise wäre eine super Geschichte, eine, die ein Leben lang hält. Es sei denn, sie landet in der Natur. Haltbar und kompostierbar soll es sein. Bildrechte: dpa

Das zeigt, wie wichtig es ist, am Ende nicht nur stabile Dinge zu entwickeln, sondern auch welche, die sich am besten auch noch kompostieren oder von selbst zerlegen lassen. Also: Was passiert zum Beispiel, wenn die Nutzungsdauer eines Verbundmaterials abgelaufen ist. Hier sind die Forscher dabei, von den schon erwähnten Laubbäumen zu lernen, die im Herbst ihre Blätter abwerfen. Da spielt nämlich eine Trennschicht eine Rolle.

Kann man in Materialverbünde Trennschichten einbauen, die man dann, wenn das Material seine Lebensdauer hinter sich hat, mit einem Reiz zur Lösung anregt. Dass das also in seine Bestandteile zerfällt, die dann im Idealfall sogar wiederverwendet werden können. Prof. Dr. Thomas Speck, Fakultät für Biologie Uni Freiburg

Das kann man sogar auf technische Geräte ausdehnen. Elektroschrott ist ein großes Problem, die verwendeten Stoffe sind selten und wir bekommen sie nur schwer auseinander. Hier mit Trennschichten zu arbeiten, die dann im Recyclingbetrieb mit einem ganz bestimmten Reiz stimuliert werden, auch daran wird schon gearbeitet. Das Radio, das sich selbst zerlegt also - aber so weit wollen wir dann doch lieber nicht denken.