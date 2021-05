Zwei Drittel entziehen sich durch Verdunstung unserem Zugriff, sagen Fachleute, der Rest geht den Bach runter oder landet im Grundwasser. Beide müssen ihren Anteil haben, doch wenn der Starkregen herunterprasselt, dann werden die Flüsse übermäßig versorgt, Stichwort Hochwasser, und im Grundwasser kommt nur wenig an. Dabei beziehen wir gerade von dort unser Trinkwasser, auch in Thüringen, das mit Talsperren reich gesegnet ist.

Auf der Karte des Niedrigwasserportals kann man sich das große "U" anschauen. Das liegt wie ein Hufeisen um Thüringens Mitte. Die Bereiche von Erfurt hoch in den Norden liegen nicht im grünen Bereich. Grün heißt in diesem Falle: Es ist genügend Wasser da, auch in Zukunft. Die Frage ist allerdings auch hier: Ist es zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, denn in den Kellern nützt es uns nichts und vom Regen außerhalb der Vegetationsperiode hat die Natur auch nicht so viel.