Auf den 177 Seiten des Koalitionsvertrages steht einiges, das durchaus alltagstauglich ist. Wenn es denn so beschlossen wird. Schließlich ist der Koalitionsvertrag noch kein Gesetz. Los geht's mit den Kostenfallen im Internet und per Telefon. So wie bei Telekommunikationsverträgen (also Telefon und Internet) schon seit dem 01.12.21 amtlich, sollen auch alle anderen Verträge nur noch gültig sein, wenn es nach der telefonisch erfolgten Vereinbarung noch eine schriftliche Bestätigung des Kunden gibt.