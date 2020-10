Zunächst gibt es zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftauchen: Quarantäne und Isolation.

Isolation

Isolation ist für kranke oder nachweislich infizierte Personen gedacht, empfohlener Zeitraum: zehn Tage fernhalten von anderen Menschen.

Quarantäne

Die Quarantäne hingegen dauert 14 Tage und betrifft die Kontaktpersonen. Das ist auf den ersten Blick eigenartig, erklärt sich aber dadurch, dass das Virus ein paar Tage braucht, um sich in einer Person ausreichend zu vermehren. Der isolierte Erkrankte hat demzufolge seit seiner nachgewiesenen Ansteckung schon ein paar Tage "geschafft". Für die 14-tägige Quarantäne einer Kontaktperson gilt der letzte Kontakttag mit einem positiv Getesteten als Tag null. Nun ist diese Herangehensweise, die im Epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch Instituts auf Basis der aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft empfohlen wird, nicht in Stein gemeißelt und auch nicht für jeden Fall optimal.

Denn es geht in einer Pandemie darum, eine Massenausbreitung in der Bevölkerung zu verhindern beziehungsweise einzudämmen und nicht darum, jeden Einzelnen vor einer Ansteckung zu bewahren. Würde man dieses Ziel verfolgen, müssten wir alle für Wochen in "Einzelhaft“, wobei auch noch nicht sicher ist, wie viele Wochen das denn nun sein müssten, um wirklich sicherzugehen. Dafür ist das Virus noch zu neu. Es ist einfach stets eine Rechnung mit Wahrscheinlichkeiten.

Nach fünf bis sechs Tagen haben 50 Prozent der Infizierten Symptome entwickelt. (…) Bei einem kleinen Teil der Infizierten tritt der Erkrankungsbeginn erst nach Abschluss von 14 Tagen auf. Epidemiologisches Bulletin des Robert-Koch Instituts

Was gilt in den Thüringer Landkreisen?

In Thüringen gilt die von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ausgerufene Maxime: Die Gesundheitsämter vor Ort sind zuständig, also lasst sie das bitte entscheiden, dafür sind sie schließlich auch da. Wir haben deshalb in allen Thüringer Gesundheitsämtern nachgefragt, warum eine Entscheidung im Gesundheitsamt A anders ausfallen kann als in Gesundheitsamt B bezüglich der Isolations- oder Quarantänemaßnahmen beziehungsweise der Teststrategien. Manchmal wird zum Beispiel die ganze Familie "eingesperrt“, manchmal nur eine einzelne Person eines Haushalts und auch die Quarantänezeiten unterscheiden sich. Die Stadt Weimar hat zum Beispiel auf Fälle hingewiesen, in denen die 14-Tage-Quarantäne verlängert werden musste.

Innerhalb von Familien treten unter Umständen längere Quarantänezeiten auf, wenn Positive nicht von anderen Familienmitgliedern isoliert werden können. Antwort der Stadt Weimar

Das liegt mitunter schlicht und ergreifend an der Wohnraumsituation im Zusammenspiel mit dem Alter der Beteiligten.

Eine dreiköpfige Familie wird man in einer 60-Quadratmeter-Wohnung kaum voneinander separieren können, genauso wenig ein Kindergartenkind von seinen Eltern; eine 17-jährige Abiturientin könnte man in einem Haus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche für einen gewissen Zeitraum von ihrer Familie soweit isolieren, dass nicht zwangsläufig die komplette Familie in Quarantäne müsste. Antwort des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises

Das bedeutet: Man versucht, immer so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig in das Leben der Menschen einzugreifen. Ob das immer gelingt und auch von allen so empfunden wird, das ist eine ganz andere Frage. Das Thüringer Gesundheitsministerium hat auf die beiden neuen Richtlinien des RKI verwiesen, die am 12. Oktober veröffentlicht wurden. Dabei geht es einerseits um Handlungshilfen bezüglich der Präventionsmaßnahmen, aber auch um die Testkriterien für Schulen.

Außerdem verweist das Ministerium auf die RKI-Empfehlungen zum "Kontaktpersonenmanagement“

Darin steht zum Beispiel, dass es darauf ankommt, wie viele Personen Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind. (KP1, "höheres" Infektionsrisiko)

Das kann sowohl bei Lehrern als auch bei Schülern unterschiedlich sein. Wenn beispielsweise eine Grundschullehrerin infiziert ist, die nur mit ihrer eigenen Klasse in Kontakt war, ist es anders, als wenn eine Fachlehrerin sehr viele verschiedene Klassen unterrichtet. Entscheidend ist immer, wie die Kontakte der infizierten Person in der Schule oder in der Kita verlaufen sind. Antwort des Thüringer Gesundheitsministeriums

Und dann kommen eben am Ende unterschiedliche Entscheidungen heraus, die von außen betrachtet gern so beurteilt werden, als ob jeder macht, was er will. "Einzelfallentscheidung" ist das Wort, was die Situation am besten umschreibt. Die Ämter verweisen in ihren Antworten nämlich alle auf die RKI-Richtlinien und verdeutlichen, worauf sie unter anderem im Detail schauen, um zu einer Entscheidung zu kommen:

In Quarantäne genommen werden (…) Personen, die über 15 Minuten unter 1,5 Meter Kontakt mit einem Indexfall hatten oder wenn ein Kontakt von mindestens 30 Minuten im Innenraum mit schlechter Belüftung und hoher Aerosolexposition bestand. Antwort des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Sonneberg und die Stadt Jena betonen, dass man versucht, zunächst die betroffenen Kontaktpersonen gezielt abzusondern und so die pauschale Schließung der gesamten Einrichtung zu vermeiden.

Nur wenn sich die Lage in der Einrichtung als unüberschaubar darstellt, käme im Zweifelsfall gegebenenfalls auch eine größere Personengruppe beziehungsweise die gesamte Einrichtung in Quarantäne. Antwort des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Sonneberg

Im Weimarer Land geht man ähnlich vor und verweist auf die Durchmischung der Klassen als ein Entscheidungskriterium, wie weit man letztlich geht mit der Anordnung von Quarantäne und Isolation. Jena weist darauf hin, dass Familienmitglieder der Schüler beziehungsweise im Haushalt lebende Personen nicht automatisch unter die Quarantäne fallen, sollte in einer Klasse ein positiver Fall aufgetreten sein. Es wird für diese Menschen aber eine freiwillige Quarantäne empfohlen. Der Saale-Holzland-Kreis hebt die Bedeutung der Testergebnisse hervor, wenn ein Mitschüler positiv getestet wurde und das eigene Kind deshalb in Quarantäne muss.

Den restlichen Haushaltsmitgliedern wird die Empfehlung ausgesprochen, im Haus zu bleiben, bis ein Testergebnis für den Schüler selbst vorliegt und geklärt ist, ob es zu einer Ansteckung gekommen ist. Quarantäneanordnungen für 'Kontaktpersonen der Kontaktpersonen' erfolgen im Regelfall jedoch nicht. Landratsamt Saale-Holzland-Kreis

Der Amtsarzt Prof. Dr. med. Stefan Dhein vom Altenburger Land ging noch einmal explizit auf den Irrglauben ein, man könne sich aus der Quarantäne mit einem negativen Test "befreien“. Nach Empfehlung des RKI wird die Quarantänedauer für Kontaktpersonen (KP1, "höheres" Infektionsrisiko) nicht durch einen negativen Test verkürzt. Das erklärt auch, warum mitunter Personen abgewiesen werden, die sich freiwillig testen lassen wollen. Stichwort Inkubationszeit.

Wann bin ich eine Kontaktperson?

Kontaktperson einfach erklärt Bildrechte: Robert-Koch-Institut

Ein Trumpel vor dem Herrn

Außerhalb der Reichweite Thüringer Gesundheitsämter liegt das Weiße Haus in Washington. Trotzdem ist ein Blick dorthin hilfreich, um Zusammenhänge im Körper besser zu verstehen, die ja dann letztlich zu behördlichen Entscheidungen führen. Dass der berühmteste Corona-Patient schon wieder die Welt (seiner Anhänger) umarmen möchte, wird ärztlicherseits nicht wirklich empfohlen. Das Virus breitet sich auch bei Präsidenten, die eine gewisse Immunität genießen, zunächst in den oberen Atemwegen aus. Das ist der Bereich oberhalb des Kehlkopfes. Deshalb auch der Abstrich mit dem Wattestäbchen. Diese Ausbreitung geschieht bereits vor dem Auftreten erster Krankheitssymptome. Sobald die Viruslast die Nachweisgrenze des eingesetzten Untersuchungsverfahrens überschritten hat, kann das Vorliegen der Infektion labordiagnostisch festgestellt werden.

Die Viruslast in den oberen Atemwegen nimmt zu, bis sie einen maximalen Wert erreicht. Die derzeitige Studienlage deutet darauf hin, dass dieser maximale Wert zeitlich in etwa mit dem Auftreten erster Krankheitssymptome zusammenfällt. Dann erfolgt ein kontinuierlicher Abfall der Viruslast in den Sekreten der oberen Atemwege. Im Gegensatz dazu erreicht die Viruslast in den unteren Atemwegen ihren Spitzenwert mitunter später und fällt generell langsamer ab. Epidemiologisches Bulletin des Robert-Koch Instituts

Daraus kann man schließen, dass der Präsident vielleicht oberflächlich virenfrei ist, aber tief unter seinem Superman-Shirt sehr wohl noch ansteckend sein kann. Ein bisschen Sputum - wie der Mediziner sagt - tief aus den Bronchien gehustet, und das Testergebnis könnte ganz anders ausfallen. Die Idee, sich frisch wundergeheilt unters Volk zu mischen und das auch noch maskenfrei, ist nach derzeitigem Wissensstand irgendwo zwischen fahrlässig und dämlich einzuordnen.