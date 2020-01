Es ist also auch viel Psychologie im Spiel, auch wenn zunächst die technischen Daten wichtig sind. Der angesprochene "TA Lärm" ist die "Technische Anleitung" zum Schutz gegen Lärm, die am Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) hängt und die u.a. unseren Wärmepumpen je nach Standort unterschiedliche Geräuschemissionen gestattet. In einem Industriegebiet ist zum Beispiel mehr Lärm erlaubt: bis zu 70 dB (A). Das "A" bedeutet, dass das Schalldruck-Messgerät quasi den Schall so filtert, dass es wie ein menschliches Ohr "hört". In reinen Wohngebieten dürfen tagsüber 50 dB (A) nicht dauerhaft überschritten werden, nachts 35. Außerdem ist bei allen technischen Anlagen immer auch die Reduzierung der tiefen Töne ein wichtiges Thema. Diese tiefen Frequenzen von weniger als 90 Hz werden von vielen Menschen als sehr störendes "Brummen" empfunden. Aber was ist, wenn ein Gerät doch irgendwie stört? Wo liegen die Grenzen des Zumutbaren?