In der Regel geht es darum, Aufmerksamkeit zu erheischen, auch mal in der Presse zu stehen, auch mal als jemand dazustehen, der etwas gemacht hat, was auch immer das dann ist und so verwerflich es auch sein mag. Das ist das eine, das andere ist, dass mit dem Bekanntwerden einer Tat, überhaupt erst einer auf die Idee kommt, so etwas zu machen.

Prof. Dr. Thomas Bliesener, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen