Viele Tonnen sind heutzutage aus dem Recyclingmaterial entstanden, die ihre Vorgänger einmal eingesammelt haben. Meistens ist es HDPE, also Polyethylen mit hoher Dichte und das in sehr dunklem Grau. Das sei die Farbe, die entsteht, wenn im Tuschkasten alle Fahren durcheinandergeraten, so Sedar Zengin. Deshalb ist die graue Mülltonne ein dankbares Recyclingprodukt. Zudem ist ihr Schwerpunkt mit den Hinterrädern so ausgeklügelt, dass man nicht viel Kraft braucht, um sie zu bewegen.