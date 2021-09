Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht. Zum Beispiel die Schilder "Mutter mit Kind", auch wenn mittlerweile Familien abgebildet werden und Frauenparkplätze gibt es auch nicht. Zumindest nicht in der Straßenverkehrsordnung (StVO).

Das bedeutet: Wir werden im öffentlichen Straßenverkehr auch keine Schilder dieser Art finden. Die Stadt Eichstätt in Bayern hatte nach einer Vergewaltigung Frauenparkplätze in sicheren gut beleuchteten Bereichen ausgewiesen, war damit aber vor Gericht gescheitert.

Man hat die Beschilderung geändert, dass es eben keiner Verpflichtende Beschilderung nach der StVO ist, sondern eine empfehlende, weil es dieses Schild eben in der StVO nicht gibt.

Bisher haben wir ja über den Geltungsbereich der StVO gesprochen. Wenn das Schild auf dem privaten Parkplatz eines Supermarktes steht oder in einem Parkhaus, dann gelten die dortigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Gewöhnlich gehen wir ein Vertragsverhältnis ein, wenn wir das Grundstück des privaten Betreibers befahren und die somit vereinbarten Regeln sollten wir auch einhalten. Dazu gehören auch die in den AGB definierten Vertragsstrafen für Kinderlose, die einen Mutter-Kind-Parkplatz blockieren.

Sie haben dann ein knöllchenähnliches Papier am Scheibenwischer vorgefunden und so ähnlich würde es sich auch verhalten beim nicht vertragsgemäßen Parken auf dem Mutter-Kind-Parkplatz. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass diese Parkplätze einen Sinn haben, sei es, weil sie den Familien mehr Platz bieten oder mehr Sicherheit.