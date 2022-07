Wie ändere ich einen unliebsamen Namen?

Die Namen sind aktuell noch in zwei verschiedenen rechtlichen Bereichen zu Hause. Es ist durchaus möglich, dass diese im Zuge anstehender Reformen zusammenwachsen und auch die dazugehörigen Behörden. Teil eins ist der schon erwähnte BGB-Bereich und Privatrecht.

Der zweite Bereich ist das Namensänderungsgesetz, darüber ist eine öffentlich-rechtliche Namensänderung möglich. Diese ist allerdings an Bedingungen geknüpft. Also: Ist der Name anstößig oder lächerlich? Ist er mit einer Straftat verbunden, wird also der Namensträger immer wieder mit einem Massenmörder in Verbindung gebracht? Gibt es ständig Schwierigkeiten mit der Schreibweise oder ist der Name fremdsprachlichen Ursprungs und nur schwer mit unserer Buchstabenauswahl darzustellen? Es müssen schon zwingende Gründe vorgebracht werden und im betreffenden Antragsformular ist dafür auch sehr viel Platz. Ein Name prägt uns von Geburt an. Doch nicht alle fühlen sich damit wohl. Bildrechte: colourbox

Was bedeutet die geplante Abschaffung des Transsexuellengesetzes für den Namen?

Natürlich betrifft diese Thematik nur eine Minderheit. Aber gerade der Umgang mit Minderheiten ist ein guter Indikator für den Zustand einer Gesellschaft. Wie egoistisch sind wir, wie offen anderen Menschen gegenüber, die nicht in unsere vermeintliche Norm passen und was gestehen wir anderen zu, was wir für uns als selbstverständlich voraussetzen?