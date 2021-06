Circa 15 Minuten vor der Zustellung gibt's dann noch einmal eine zusätzliche Information per E-Mail oder als Push-Nachricht aufs Handy. Und wenn der Paketinhalt dann doch nicht gefällt, bieten viele Paketdienstleister an, Retourpaketen oder auch normale frankierte Pakete gleich wieder mitzunehmen. In den USA ist so etwas übrigens bei Briefen schon seit Jahren analoger Standard, man stellt an seinem Briefkasten zu Hause einfach das kleine Fähnchen senkrecht, als Zeichen, dass darin etwas zum Mitnehmen liegt.