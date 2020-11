Premium geht auf dem Luftweg und sowohl online als auch in den Filialen buchbar - so der Stand heute. Postsprecher Thomas Kutsch empfiehlt deshalb nicht nur, sich sehr zu beeilen, sondern sich auch wirklich aktuell zu informieren. Am besten auf der Online-Seite der Post, weil hier die Informationen zusammenlaufen, die von den Logistikexperten weltweit zusammengetragen werden. Denn ob da jede aktuelle Information aus jedem Land immer in jeder Annahmestelle jeden Mitarbeiter erreicht, davon sollte man in der derzeitigen Lage eher nicht ausgehen. Und der gern zitierte Satz "Da habe ich es ja schneller selbst hingebracht" funktioniert in diesen Zeiten leider auch nicht. Sie würden nämlich unter Umständen im selben Flugzeug fliegen wie Ihr Paket. Nur das fliegt eben derzeit nicht.