Zwar könnte man vermuten, dass es in manchen Wohngegenden einen Wettbewerb um den schönsten Rasen gibt, aber das ist natürlich Quatsch. Sowas gibt es nur beim Fußball. Den schönsten Rasen in der abgelaufenen Saison hatte Wolfsburg – die Wolfsburger wurden also deutscher Rasenmeister.

Die Bayern landeten nur auf Rang drei beim "Pitch of the year-Award". Und wenn es bei der EM weiterhin nicht so besonders läuft, dann machen wir es halt wie Harald Nonn: Wir erfreuen wir uns einfach an dem schönen Rasen in der Allianz-Arena.