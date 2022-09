Den Orthopäden mag es Recht sein, dass die Menschen vielleicht künftig mehr aufstehen und herumlaufen, aber in Sachen Erkältung sind wir hier im Grenzbereich unterwegs, sagt Prof. Heinz-Jörn Moriske, Innenraumexperte im Umweltbundesamt und langjähriger Geschäftsführer der Innenraum-Lufthygiene-Kommission. Unterhalb von 19 °C werde es kritisch, denn die Anfälligkeit für Infekte wie Erkältungen erhöht sich. Das gelte gerade für ältere Menschen, für Menschen mit niedrigem Blutdruck und jenen, die sich wenig bewegen, so Moriske.

Wer den 19-Grad-Selbsttest bereits gemacht hat, egal ob freiwillig zu Hause oder unter Zwang auf Arbeit, der könnte festgestellt haben: Das ist ganz schön kalt. Dicker Pulli und irgendwas für untenrum scheint geboten. Trotzdem fühlen sich die 19 Grad nicht überall gleich an. Weil bei der "Wohlfühlwärme" eben nicht nur die Raumtemperatur eine Rolle spielt, sondern auch die Oberflächentemperaturen der umgebenden Wände oder Decken bzw. großer Glasfenster.

Wenn diese schlecht gedämmt sind und ständig Kälte abstrahlen, fühlt sich das gleich einige Grad kälter an. Deswegen ist es durchaus ratsam, in vielleicht homeofficebedingt leere Büros auszuweichen, die in Sachen Sonneneinstrahlung und Angriffsfläche für den Wind etwas günstiger liegen. Das wäre auch eine der Empfehlungen der Arbeitsmediziner gewesen, wenn denn die Bundesregierung im Entstehungsprozess der Verordnung mal nachgefragt hätte.