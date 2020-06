Stellungnahme der HanseMerkur-Versicherung "Aufgrund der Vielzahl der Bedingungen ist eine generelle Aussage leider nicht möglich. Kunden sollten die im Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sichten. Gestatten Sie uns allerdings den Hinweis, dass zurzeit diverse Reisewarnungen von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die betroffenen Länder abraten. Wir raten dringend, die Warnung ernst zu nehmen! Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie ist die politische Lage in den Ländern nicht stabil, das betrifft insbesondere Ein-, Durch, und Ausreisebestimmungen. Das ist auch der Grund, warum wir die in unseren Bedingungen formulierten Leistungsversprechen ggf. nicht oder nur noch sehr eingeschränkt erfüllen können. Die Durchführung von Rücktransporten – auch per Ambulanzflieger – sind zum Teil aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr möglich. Der Flugverkehr insgesamt ist fast zum Erliegen gekommen. Durch die nicht vorhersehbare, weltweite Entwicklung der Pandemie kann es zudem zu Einschränkungen in der medizinischen, insbesondere der stationären Versorgung kommen oder ist es teilweise bereits."