Unterm Strich befinden sich die Straßenbahner in einem ständigen Kampf gegen das Kurvenkreischen. Das Allheilmittel ist tatsächlich das Schmieren an den richtigen Stellen, allerdings nicht mit Öl oder Fett und aus Umweltgründen auch nicht mehr wie früher mit Graphit sondern mit einer Aluminiumemulsion. Die hat allerdings die unangenehme Eigenschaft, nicht wasserfest zu sein, das heißt: Wenn es regnet, ist sie schnell weg. Auch deshalb ist auf jeder Linie ein Straßenbahnzug im Einsatz, der Kurven schmiert. Der Bordrechner überwacht das Ganze, denn zu viel des Guten ist wegen der Bremswerte auch nicht gut.

Wasser ist übrigens ein tolles Schmiermittel. Wenn es regnet, ist das Kreischen komplett weg. Michael Nitschke, Betriebsleiter der EVAG

Das Schmiermittel aber eben – wie schon erwähnt – leider auch, weshalb es nach dem Abtrocknen bis zur nächsten Schmierrunde durchaus wieder Kreischen kann. Auch nach dem Verlegen neuer Gleise – so geschehen in der Melchendorfer Straße in Erfurt – kann plötzlich das Kreischen auftreten und dann beginnt erneut der Kampf gegen das Geräusch. In diesem Fall, so Michael Nitschke, hatte sich das irgendwann auf wundersame Weise wie von selbst gelöst.

Warum sind nun die Spurweiten unterschiedlich bei den Straßenbahnen?

Grundsätzlich gilt bei den Spurweiten: Je weiter die Schienen auseinanderliegen, umso besser und ruhiger liegt natürlich die Straßenbahn darauf. Aber auch geplante Geschwindigkeiten spielen eine Rolle und finanzielle Aspekte, eine breite Spur braucht logischerweise mehr Platz. Dass Erfurt heute eine "Schmalspurbahn" hat, liegt daran, dass die Stadt nicht so sehr als Großstadt aufgefallen war, die wegen der großen Entfernungen ein breiteres Schnellbahnnetz gebraucht hätte mit entsprechenden Geschwindigkeiten. Auch fährt es sich um enge Kurven besser, wenn die Spurweite geringer ausfällt.

Je enger, desto schmaler Bildrechte: MVB/Tim Stein

Unterm Strich hat Erfurt also mit seinen engen Altstadtgassen bis heute eine Spurweite von exakt einem Meter, die Michael Nitschke am liebsten als "Normalspur" bezeichnen würde, weil sie so schön rund ist. Üblich in Deutschland sind 1435mm, das ist die sogenannte Normalspur. Leipzig und Dresden haben sogar noch ein paar Millimeter mehr.

Spurweite kann auch wechseln

Schmunzler zum Schluss: Die "Wilde Zicke" in Naumburg (Meterspur) Bildrechte: MDR/SAVIDAS