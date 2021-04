Derzeit müssen sich Geimpfte noch testen lassen. Das gilt für einen Besuch der Buga genauso wie für einen Friseurbesuch. Auch wenn das ein bisschen so ist, als würde man ein Regal an die Wand dübeln und zusätzlich noch mit Klebeband absichern. Schließlich geht von vollständig Geimpften - darauf deuten alle wissenschaftlichen Erkenntnisse hin - nur noch sehr wenig Gefahr aus. Die Impfung also mit einem nicht sonderlich zuverlässigen Selbsttest oder Schnelltest abzusichern, das ist eigentlich überflüssig.