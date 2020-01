Bundesverkehrministerium bleibt tatenlos

Nicht nur bayerische Elternverbände fordert schon seit zehn Jahren eine generelle Sitz- und Anschnallpflicht in Schulbussen. Dazu müsste es aber erst einmal welche geben. In Bayern ereignete sich fast zeitgleich ein Schulbusunfall, der glimpflicher ausging, weshalb es die bayerischen Verbände waren, die ihre Forderungen sofort erneuerten. Die Tatsache, dass der Bundesverkehrsminister sozusagen im "eigenen Haus sitzt" - seit Jahren sind es CSU-Minister im Bundesverkehrsministerium - hat aber nicht dazu geführt hat, dass diese Forderungen eine Lobby gehabt hätten.

Derzeit wird zudem Geld gespart, indem die Busse bis zum Anschlag vollgestopft werden. Presseinformation der bayerischen Elternverbände

Deutschland hat keine "echten" Schulbusse

Das ist auch in Thüringen nicht anders. Stehende Kinder sind Alltag in den Bussen, die im Schülerverkehr unterwegs sind. Das entspricht aber den Vorschriften. Auch in Erfurt.

Wir setzen im Schulbusverkehr ganz normale Linienbusse ein. Sie haben keine Gurte. Auch Stehplätze sind zulässig, es hat also nicht jedes Kind einen Sitzplatz. Die EVAG verfügt über einen Bus mit Drei-Punkt-Gurten, der als Reisebus eingesetzt werden kann. Schriftliche Stellungnahme SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Mit einem einzigen Bus kann man natürlich keinen Schülerverkehr organisieren in Erfurt. Und auch anderswo sind "Reisebusse" rar. Der Omnibusverband Thüringens bestätigt: Es sind Linienbusse, die unsere Kinder transportieren, diese haben zugelassene Stehplätze mit allen Folgen einschließlich fehlender Gurte.

Diese sind in der Regel niederflurig, aber auch mittelhoch, eben die üblichen Regionalbusse, so wie der im Wartburgkreis eingesetzte Setra. Mit dem Begriff "reine Schulbusse" kann ich nichts anfangen. Tilman Wagenknecht Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmer e.V.

Und genau das ist vielleicht das Problem. Wir haben in Deutschland nun mal keine "echten" Schulbusse.

Wie steht es um die Sicherheit von Schulbussen in anderen Ländern?

Der Blick ins Ausland führt unweigerlich zu den fast schon klassischen gelben Schulbussen in den USA. Anlass für deren Einführung einschließlich der Mindeststandards waren Unfallserien in den 1930er Jahren. Ein Professor der Columbia University hatte daraufhin die Faxen dicke und organisierte im April 1939 ein Symposium mit Vertreten von Schulen, Bundesstaaten und Industrie. Mehrere Tage diskutierten die Experten und am Ende hatte man erstmals Minimalanforderungen an die Konstruktion, Herstellung und Betrieb von Schulbussen in den USA. Die gelbe Farbe gehört dazu und ist mittlerweile vorgeschrieben. Nicht nur dadurch ist für alle erkennbar, wer da transportiert wird. In den USA fahren bei Bedarf erwachsene Aufsichtskräfte mit, die sogenannten "monitors", und jedes Kind hat seinen Sitzplatz! Gerangel und "Machtkämpfe" wie der ADAC schreibt, gibt es nicht. Schulbusse in den USA genießen einen besonderen Schutz im Straßenverkehr. Bildrechte: imago/Michael Eichhammer

Schulbusse sind in Deutschland normale Verkehrsteilnehmer

Auch an den Haltestellen sind ganz andere Abläufe vorgeschrieben. Sobald sich ein Bus nähert, dürfen Fahrzeuge nicht näher als 30 Fuß - das sind rund 100 Meter - an den Bus heranfahren. Es gehen im Haltestellenbereich rote Ampeln an, der Verkehr stoppt in allen (!) Richtungen. Zur Erinnerung, bei uns ist der Schulbus weder deutlich erkennbar, noch müssen andere Verkehrsteilnehmer stoppen, wenn der Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Haltestelle steht. Dann ist zwar Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben, übrigens in beiden Fahrtrichtungen, aber wer hält sich schon daran?

In sehr vielen Fällen wird das missachtet. Wir haben im Grunde ein gar nicht so schlechtes System, das Problem ist, dass sich viele Autofahrer daran nicht halten. Da sehen ich in allen Feldern in der Verkehrssicherheit Handlungsbedarf. Man kann aber auch vom Ausland lernen und einen Versuch zuzulassen. Siegfried Brockmann, Leiter Unfallforschung der Versicherer (UDV)

Wer sich in den USA im Bereich von Schulbussen verkehrswidrig verhält, zahlt hohe Geldbußen und ist in einigen Bundesstaaten auch den Führerschein los. Im Ergebnis ist das Risiko, im Schulbusverkehr zu verunglücken, für amerikanische Schüler viermal geringer als bei uns. Und nicht nur der ADAC thematisiert die Schwachstellen unseres Systems:

Das kostengünstigste Angebot erhält den Zuschlag.

Bei uns bestellen häufig Schulträger aus Kostengründen zu geringe Beförderungskapazitäten.

Busfahrer sind in der Doppelfunktion als Fahrer und Aufsichtsperson oft überfordert.