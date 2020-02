Wenn der "Schläfer" Glück hat, dann spielt ihm die Klimaerwärmung insofern in die Karten, dass der Frühling auch früher startet und das Futter also früher bereit steht. Aber schauen Sie mal raus, was im Januar bei 15 Grad wächst!

Sicher hat das alles auch etwas mit dem Herz zu tun, denn die Gesamtanzahl der Schläge eines Säugetierherzes ist relativ ähnlich, egal in welchem Tier es verbaut ist. Nur ist die kleine Maus mit 600 Schlägen pro Minute halt schon nach wenigen Jahren durch, während der Wal mit sechs Schlägen pro Minute Jahrzehnte lebt. Allerdings will Winterschlafforscherin Kathrin Dausmann nicht so weit gehen, dass am Ende (des Lebens) nur das Herz der entscheidende Faktor ist.