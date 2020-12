Zunächst sollten wir uns noch einmal daran erinnern, wie eigentlich die Rechtslage ist. Rückgabe und Umtausch einwandfreier Ware, die nicht passt oder nun doch nicht gefällt, sind im stationären Handel eigentlich ausgeschlossen. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass der Bürger mündig genug ist, zu überblicken, was ein in einem Geschäft abgeschlossener Kaufvertrag bedeutet. Schließlich konnte er ja die Ware begutachten und er ist ja auch freiwillig und mit einer gewissen Kaufabsicht in den Laden gegangen.