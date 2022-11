Der Begriff "Büro" klingt etwas verniedlichend, aber es vertritt als Ansprechpartner ausländische Kfz-Versicherungen und benennt eine in Deutschland ansässige Versicherung, die stellvertretend die Schadenabwicklung für diesen Verkehrsunfall übernimmt.

Schlichter Name, große Bedeutung: Die Grüne Karte für die internationale Autoversicherung

Das Büro hat auch weitreichende Möglichkeiten, den Versicherungsstatus eines ausländischen Fahrzeugs zügig zu ermitteln. Der Geschädigte muss also weder Sprachhürden fürchten noch Rechtsstreitigkeiten im Ausland. Umgekehrt gibt es solche Anlaufstellen der Grünen Karte auch in anderen Ländern, für den Fall, dass wir als Urlauber in einen Unfall verwickelt werden.