Es gäbe eine Menge Umsatz durch Bevölkerungsteile, die wir sonst nicht in der Innenstadt haben. Es gibt ja am Sonntag die Möglichkeit, dass die Familien von außerhalb in die Innenstadt kommen. Das ist nicht das Normalpublikum, das von Montag bis Samstag sowieso in der Innenstadt ist.

Heinz-Jochen Spilker