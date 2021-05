Das Problem ist nicht neu. Seit Wochen schon stöhnt die Branche angesichts steigender Preise und leere Lager. Und wie so oft gibt es auch nicht "die" Ursache. Es ist vielschichtig. Teilweise sind wir selbst schuld, weil wir Pools und Terrassen bauen, statt in den Urlaub zu fahren, die Zeit in Homeoffice und Kurzarbeit nutzen, zu renovieren oder neue Möbel zu ordern.

Da sind wir schnell auch bei Transportkapazitäten, einiges, was nicht da ist, das ist in Wahrheit nur nicht hier. Der blockierte Suez-Kanal hat die empfindlichen Lieferketten zusätzlich gestört, die wegen des Lockdowns rund um die Welt ohnehin schon nicht mehr funktionierten. Mitunter reicht es da aus, dass Container oder Schiffe plötzlich nicht dort waren, wo sie hätten sein müssen. Und wenn dann auch noch Grundstoffe wie Chemikalien oder Farben an Bord waren oder andere für die Baustoffproduktion notwendige Bauteile, dann ist es klar, dass wir irgendwann im Regal ins Leere greifen. Das geht den Handwerkern genauso.

Obwohl die Auftragsbücher voll sind, können Handwerksbetriebe ihren Berufsalltag nicht wie gewohnt gestalten und müssen Mitarbeiter teilweise sogar in Kurzarbeit schicken. Aktuell sind zwei Probleme drängend: Die Materialknappheit und die deutlich gestiegenen Preise. Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt

Erinnerungen an DDR-Zeiten werden wach

Dämmstoffe, Holz und Stahl werden meistens genannt, aber wenn die Spanplatte fehlt, wird heutzutage auch das Bad nicht fertig, weil die Badmöbelbauer darauf angewiesen sind. Deshalb gibt es Handwerker, die sich hinlegen, was sie noch kriegen können, was zu einer weiteren Verknappung bei einigen "Verbrauchsmaterialien" führt. Die Gipskartonplatte wird nicht schlecht und kann passend gemacht werden. Plötzlich werden Erinnerungen wach, die in der jüngeren Geschichte beim Klopapier enden, etwas weiter zurückgeblickt, fällt dann schon auch häufiger mal der Satz “Wie in der DDR!“

Es wiederholt sich vieles. Und unter anderem auch sind wir dort, wo wir schon einmal waren, dass man warten muss. Dass man Material bestellen muss und man muss warten, bis das Material kommt und wir weiter bauen können. Günther Kirchner, Thüringer Innungsobermeister Bau

Auswirkungen auf globale Lieferketten