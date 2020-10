Hannes Obermair hat auch im Bayerischen und Österreichischen Hauptstaatsarchiv geforscht und Erkenntnisse zur den Sperrstunden sind in den Forschungen eher Beifang. Also hier scheint durchaus Platz zu sein für eine Dissertation "Die Sperrstunde im Wandel der Zeiten".

Um sich einmal kurz die Situation damals zu verdeutlichen: Eine Stadt lag gewöhnlich an einem Fluss und die Gesetze der Physik galten schon vor ihrer Beschreibung. Das heißt: Das Wasser, das die eine Stadt am Flussoberlauf verließ, kam in einer Ansiedlung weiter unten natürlich wieder an. Krankheiten, Seuchen und eine hohe Kindersterblichkeit waren demzufolge Alltag im Mittelalter. Und gegen die Pest und andere Epidemien half gar nichts, keine Maske, kein Händewaschen, Abstand zu halten war ohnehin nicht möglich. Trotzdem versuchte man, das Chaos zu regulieren. Und die in diesem Kontext entstandene Sperrstunde war auch nicht nur adressiert an ein paar Kneipengänger, die die Zeit vergessen hatten. Die Wirtschaften damals hatten weitreichendere Funktionen und waren somit auch viel besucht.