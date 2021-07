Das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten hat in diesen Zeiten Hochkonjunktur und die Ergebnisse sind nicht immer zufriedenstellend. Auch 30 Prozent Regenwahrscheinlichkeit ist nur eine Wahrscheinlichkeit und noch dazu eine relativ geringe. Und diese 30 Prozent Regenwahrscheinlichkeit bedeuten auch nicht, dass ich davon etwas mitbekomme.

Zunächst sollte man genau schauen, auf welchen Zeitraum sich diese Aussage bezieht. Ist der ganze Tag gemeint oder nur eine bestimmte Stunde? Ohne diese Angabe ist die Aussage wertlos. Je länger der Prognosezeitraum ist, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie keinen Tropfen abbekommen. Denn es reichen tatsächlich schon ein paar Tropfen, um diese Prognose als "zutreffend" in den Erfolgsordner abheften zu können.

Es muss nämlich dafür nicht viel regnen, nur grundsätzlich und überhaupt. Und wenn diese paar Tropfen fallen, sind Sie vielleicht gerade im Keller. Verregnet ist der Tag also nicht zwingend.

30 Prozent heißt, dass es in 30 Prozent der vergleichbaren Wetterlagen wie heute in der Vergangenheit geregnet hat.

Also wenn sich die Prognose auf den ganzen Tag bezieht, regnet es umgerechnet an drei von zehn Tagen mit einer vergleichbaren Wetterlage irgendwann an diesem Tag. Fertig ist die 30-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das sagt eigentlich relativ wenig aus, deshalb ist die Regenwahrscheinlichkeit auch nicht der Wert, für den sich Meteorologen interessieren.