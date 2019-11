Ernährung ist in den vergangenen Jahren zur Glaubensfrage geworden. Du bist nicht nur, was du isst, du gibst damit auch ein Statement ab. Gesund, billig, regional, vegetarisch oder vegan, nachhaltig, Bio, roh, gekocht - die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Und auch wenn wir mit unserem Verbraucherverhalten in der Summe eine gewaltige Kraft entwickeln, im Kleinen muss jeder selbst wissen, was für ihn gut ist. Aber dieses "Wissen" ist eben ganz besonders wichtig, wenn es radikal in eine Richtung geht.