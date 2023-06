Andere Länder koppeln die Rente auch direkt an die Inflation. Das würde in diesem Jahr überzeugend klingen, wäre aber in den vergangenen Jahren ein Minusgeschäft gewesen. Denn die Rentensteigerungen lagen zum Teil deutlich über den Inflationsraten, weil die Koppelungen die Löhne eben auch die gestiegenen Wertschöpfungen beinhaltet.

In den letzten 10 Jahren sind die Renten im Osten um rund 3,5 Prozent gestiegen und die Inflation lag unter 2 Prozent. Stefan Braatz, Deutsche Rentenversicherung Bund

Stefan Braatz von der Deutschen Rentenversicherung Bund verweist auf die Verlässlichkeit, die unsere Rente auszeichnet für die Rentner. Das beinhaltet auch, dass die Renten niemals weniger werden, auch wenn - wie zuletzt - die Kaufkraft natürlich auch mal sinken kann.

Die 5,86-prozentige Steigerung in diesem Jahr ist ein Ausdruck der Tarifsteigerung vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 - kein Ausdruck der aktuellen Inflation. Ab 1. Juli 2023 gibt es diese 5,86 Prozent mehr im Osten. Das bedeutet, die derzeitigen Tarifverhandlungen, die ja Bezug nehmen auf die hohe Inflation, und die zum Teil Lohnsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich enthalten, würden erst zum 1. Juli 2024 in die Rente einfließen.

Dass das viele als verspätet empfinden, das ist verständlich, nur gehört zur Wahrheit auch, dass es in den Jahren zuvor eben genau umgedreht war. Die Steigerung der Renten lag in der Summe der vergangenen zehn Jahre mehr als zehn Prozentpunkte über der Inflationsrate, wie Stefan Braatz an seinem Zehn-Jahresbeispiel vorgerechnet hat.

Die Renten-Einheit ist vollendet

Es war eine Art Treppe mit unterschiedlich hohen Stufen, die bis 2024 ein einheitliches Rentenniveau in Ost- und Westdeutschland erreichen sollte. Dafür stiegen die Renten im Osten über die letzten 30 Jahre immer etwas stärker als die im Westen. Mit der Auszahlung der Renten ab Juli 2023 wurde diese Angleichung vorfristig erreicht. Ab 1. Juli gibt es erstmals einen einheitlichen Rentenwert in Ost- und Westdeutschland. Bildrechte: imago/Steinach

Das heißt, der diesjährige Anstieg um 5,86 Prozent (Ost) im Vergleich zum Vorjahr und um 4,39 Prozent (West) führt jeweils zu dem bereits erwähnten Rentenwert von 37,60 Euro, der dann mit den eigenen Punkten multipliziert wird. Die Angleichung der Renten war also mehr als eine Generationenaufgabe. Nun ist es geschafft, und alle, die nach der Wende fest daran glaubten, keine Rente mehr zu bekommen, gehen demnächst als "Babyboomer" in Rente. Norbert Blüm hatte mit seinem Ausspruch "Die Rente ist sicher" also nicht so ganz unrecht.