17 Jahre lang war er gefeierter Serienstar der ZDF-Reihe "Der Landarzt". Und noch heute ist Walter Plathe in der Film- und Fernsehwelt zu Hause. Trotzdem, so sagt er, gehört sein Herz noch immer dem Theater. Dort hatte für ihn vor knapp 50 Jahren ja schließlich auch alles angefangen.

In seiner Autobiographie erzählt der gebürtige Ost-Berliner nun aus seinem Leben, von seiner "Nicht-Geburt", seinen Anfängen am Theater und seinen Geschichten als Schelm und Herzensbrecher. Mit seinem ehrlichen Buchtitel "Ich habe nichts ausgelassen" verspricht er nicht nur unverblümte Buchzeilen, er hält sie auch mit viel Humor ein. Also, Bühne frei für Walter Plathe - am Sonntagabend nach 22 Uhr in der MDR THÜRINGEN-Kulturnacht.