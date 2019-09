Die Nazis verfolgten Itting. Er kam ins Konzentrationslager Buchenwald. Nach 1945 wurde Itting die erhoffte Chance zum Neuanfang genommen. Nach vierzehn Monaten Untersuchungshaft wurde er wegen des Vorwurfs verurteilt, Nutznießer der Nazi-Zeit gewesen zu sein. Die Familie Itting wurde enteignet, das Vermögen eingezogen. Franz Itting durfte Probstzella nicht mehr betreten. Der Neuanfang gelang dem damals 75-Jährigen im bayerischen Ludwigsstadt. Im "Roten Saal" im "Haus des Volkes" haben tausend Besucher Platz. Die Theaterbühne galt 1927 als die modernste in Thüringen. Das Deutsche Nationaltheater Weimar spielte hier. Sonderzüge kamen aus Leipzig. Kultur, wenn auch nicht mehr in diesem Umfang, bietet das Haus auch heute wieder.



Zum 100-jährigen Bauhausjubiläum ist für den Herbst eine Ausstellung über den Maler und Architekten Alfred Arndt in Vorbereitung. Und auch für die Sanierung des Parks und seiner Anlagen, die von Alfred Arndt gestaltet wurden, gibt es Überlegungen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde Franz Itting 1993 rehabilitiert. Die Enteignung wurde jedoch mit Verweis auf damaliges sowjetisches Besatzungsrecht nicht rückgängig gemacht. Damit begann der Verfall des "Hauses des Volkes".



2003 ersteigerten Antje und Dieter Nagel das Gebäude, das inzwischen wieder in altem Glanz einlädt als ein bedeutendes Zeugnis der Moderne in Thüringen.