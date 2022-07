Doch wie werden Popsongs zu Titeln mit klassischer Begleitung? Wie laufen die ersten Proben? Wie funktioniert das erste Zusammenspiel? Und wie klingt es dann am Schluss? Auf diese Reise nimmt uns MDR THÜRINGEN-Reporterin Sandra Voigtmann mit. Sie durfte von Anfang an exklusiv dabei sein. Die Hörer können damit nicht nur durchs Schlüsselloch einer solchen umfangreichen Produktion schauen, sondern sind mittendrin und ganz nah dabei. Musiker und Sänger lassen uns teilhaben - an ihren musikalischen Erlebnissen, Inspirationen, Gefühlen und Gänsehautmomenten.

Schloss Friedenstein in Gotha ist der Geburtsort der Thüringen Philharmonie. Bildrechte: imago images/Nico Stengert