Wir finden: Montags darf geschimpft werden. Tut ja auch gut. Schimpfen hilft uns nämlich bei Angst und Stress. Neurologisch betrachtet macht so ein "Sch***" also Sinn!

Folgendes Beispiel: Ein Auto touchiert Ihren Wagen. Sie ärgern sich. Jetzt entsteht in Ihrem Kopf eine Gewitterwolke. Lokalisiert ist die im limbischen System. Also in dem Gehirnareal, das für Emotionen zuständig ist. Jetzt entsteht hier Spannung in der Wolke.