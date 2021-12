Womit Kinder heutzutage spielen, lässt sich für viele Eltern kaum mehr nachvollziehen, auch weil die Sprößlinge immer früher mit elektronischem Spielzeug in Berührung kommen. Das beginnt bei der Lautsprecherbox, die Geschichten vorspielt und bei interaktiven Bücher, die mit speziellem Lesestift erkundet werden. Auch Smart-Speaker stehen schon in vielen Kinderzimmern. Da sind Spiele auf dem Handy oder Tablet und nicht zuletzt die Gaming-PCs und Spiele-Konsolen, die sich auch mit dem Internet verbinden. Manche Kinder und Jugendliche hantieren mit den neusten digitalen Gadgets, die sie brauchen um ihren Instagram-, TikTok- oder YouTube-Kanal zu bespielen.

Doch was ist mit Datenschutz? Was ist heute noch altersgerechtes Spielen und Lernen? Welche Geräte haben Funktionen, die man durchaus als kritisch empfinden kann und welche Medien bergen ein Suchtpotential? In der Servicestunde sprechen wir mit Mediencoach Kristin Langer von der Initiative "Schau hin!" darüber, worauf Eltern beim Kauf digitaler Geschenke achten sollten.