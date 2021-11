MDR THÜRINGEN | 29.11.2021 Nach dem Schaden klug sein: Was nach Unfallschäden wichtig ist

Gekracht hat es schnell. Oft sind es zum Glück nur Blechschäden – aber auch die können teuer werden. Doch wie verhält man sich nach einem Unfall korrekt, um am Ende nicht noch das finanzielle Nachsehen zu haben? Was ist bei Werkstattbindung zu beachten, oder wenn der Unfallgegner Bargeld anbietet? Kfz-Gutachter Jens Streubel gibt Tipps in der Servicestunde von MDR THÜRINGEN.