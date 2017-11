Grundsätzlich spricht nichts gegen die Nutzung des Elektrofahrrads im Winter. Es ist in vieler Hinsicht sogar komfortabler als ein herkömmliches Fahrrad. Dadurch, dass der Fahrer durch den Motor unterstützt wird, gerät er nicht so leicht ins Schwitzen und kann wärmere Kleidung tragen. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, trocken am Zielort anzukommen. Nicht nur Kälte, auch Nässe und Sturm lassen sich auf einem Elektrofahrrad leichter aushalten. Wasserdichte Kleidung, sowie eine winddichte Haube unter dem Helm, sorgen für ausreichend Schutz auf dem Fahrrad. Doch wie beim herkömmlichen Fahrrad gilt: Bei sehr widrigen Wetterbedingungen, wie zum Beispiel Glatteis oder Schneeverwehungen, sollte das Fahrradfahren vermeiden werden. Die Faustregel ist daher, das Elektrofahrrad nur zu nutzen, wenn sich der Fahrer die Nutzung auch auf einem herkömmlichen Fahrrad zutrauen würde. Ist dies der Fall, ist es wichtig, besonders vorrausschauend zu fahren und vor allem beim Antreten auf starke Motorunterstützung zu verzichten. Wenn nämlich die Reifen beim Anfahren durchdrehen und ihre Haftung verlieren, ist die Gefahr eines Sturzes sehr hoch.