Nicht nur am Geldautomaten wird diese Masche angewendet. Auch beim Zahlen mit Kredit- oder EC-Karte in Supermärkten, Hotels und Restaurants werden Touristen gerne gefragt, ob sie direkt in Euro statt in Pfund, Lira oder Zloty zahlen wollen. Klingt nach voller Kostenkontrolle. Doch die angebliche Transparenz lassen sich Händler und Finanzdienstleister teuer bezahlen. Die sofortige Währungsumrechnung erfolgt dann zu einem viel schlechteren Wechselkurs, als es beim Bezahlen in Landeswährung der Fall wäre.