Die Kosten für eine Kreditkarte sind sehr unterschiedlich. In der Regel haben Kreditkarten eine Jahresgebühr. Diese wird oft erstattet, wenn Sie einen gewissen Grundumsatz mit der Karte verbucht haben. Die teuerste Karte im Finanztest war die American Express Card mit einer Gebühr von bis zu 136 Euro. Außerdem berechnen manche Anbieter kleine Gebühren beim Geldabheben mit der Kreditkarte. Meistens fünf Euro oder zwei Prozent der abgehobenen Summe. Oft wird auch eine Wechselgebühr beim Zahlen in einer anderen Landeswährung berechnet.

Je nachdem, wofür Sie die Karte nutzen wollen, können Sie hier Geld sparen. Wer die Karte nur zum Online-Shoppen nutzt, kann hohe Gebühren fürs Geldabheben ignorieren und sich stattdessen nach Kreditkarten mit geringerer Jahresgbühr umschauen. Wer viel verreist und im Ausland bezahlen will, kann je nach Ausgabeverhalten auch eine höhere Grundgebühr in Kauf nehmen, wenn das Geldabheben in einer Bank auf Kuba oder in Japan dafür kostenlos ist.