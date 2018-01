In Apotheken, Drogerien und Supermärkten gibt es deshalb zahlreiche Lippenpflegeprodukte zu kaufen. Doch viele - auch von den bekannten Markenprodukten - enthalten krebserregende Stoffe. Insgesamt wies Öko-Test in zehn Produkten problematische Mineralölbestandteile nach. Neun davon enthalten Paraffine. Diese werden nicht nur über die Lippen in den Körper übertragen. Bei der regelmäßigen Anwendung schlucken Verbraucher etwa 20 Gramm Lippenstift pro Jahr - das entspricht etwa vier Exemplaren. Einige gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe können sich dadurch im menschlichen Fettgewebe und der Leber anreichern und so möglicherweise zu Organschäden führen.