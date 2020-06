Wichtigste Ausgangspunkte für das Packen der Reiseapotheke sind die Fragen "Wohin geht es?" und "Wer reist mit?"

In erster Linie bestimmen das Reiseziel, sowie die Art und die Länge der Reise die Größe und den Inhalt Ihrer Reiseapotheke. Erholen Sie sich in Deutschland relativ stadtnah, können Sie bei Bedarf in die nächste Apotheke gehen und sich zum Beispiel Pflaster oder Kopfschmerztabletten besorgen.

Deutsche Apotheken sind gut sortiert - doch in manchen anderen Ländern sieht es anders aus. Bildrechte: dpa Geht es dagegen ins Ausland oder auf einen Abenteuertrip in die unberührte Wildnis, sollten Sie das Notwendigste für eine erste Versorgung dabei haben. Dabei kann es sinnvoll sein, manches erst vor Ort zu kaufen. Im europäischen Ausland bekommen Sie in der Regel in den Apotheken ebenfalls alle gängigen Medikamente, teils sogar deutlich günstiger als bei uns. Anders kann das aber zum Beispiel in afrikanischen Ländern sein. Dort können Sie nicht immer sicher sein, dass Sie Original-Medikamente bekommen und ob es überhaupt das gibt, was Sie gerade brauchen.

Urlaub beansprucht den Körper anders

Eine Reise ist immer etwas Besonderes. Das bekommt auch Ihr Körper mit. Schon eine einfache Fahrt an die See oder in die Berge kann für Aufregung, Kopfschmerzen oder Verdauungsstörungen sorgen.