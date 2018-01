Service | 02.01.2018 Tipps für den Strom- und Gaswechsel

Zum Jahreswechsel steht für viele so genannte "Aktive" auch der Anbieterwechsel für Gas und Strom an. "Aktiv" heißen sie, da sie jährlich ihre Verträge überprüfen und regelmäßig ihren Anbieter wechseln. Im Gegensatz dazu stehen die "Bequemen", welche sich häufig noch in der Grundversorgung der örtlichen Stadtwerke befinden. Diesen entgeht jedoch bares Geld.