Nun hat Ende April der Bundesgerichtshof (BGH) eben diese Klauseln zur sogenannten schweigenden Zustimmung in den AGB von Banken für unwirksam erklärt . Mit Hilfe dieser Klauseln können die Geldinstitute ihre AGB ändern, in dem sie ihre Kunden lediglich darüber informieren und deren Einverständnis voraussetzen, wenn diese darauf nicht reagieren.

Gegen diese Praxis hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) geklagt, konkret gegen die Postbank. Mit Erfolg: Der BGH erklärte, die Klauseln seien zu weitreichend und benachteiligten die Kunden unangemessen. So könne im Fall einer fehlenden fristgerechten Ablehnung das Vertragsgefüge insgesamt umgestaltet werden. Die Bank könne das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung erheblich zu ihren Gunsten verschieben. Für so weitreichende Änderungen wäre aber ein Änderungsvertrag notwendig, so der BGH. Sprich: Verschlechtern sich die Bedingungen für die Bankkunden, ist deren aktive Zustimmung erforderlich.