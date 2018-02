Anders als beim traditionellen Heilfasten trinken die Fastenden bei dieser Kur kleine Mengen an Obst- und Gemüsesäften sowie Gemüsebrühe. So erhält der Körper wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Die Energieaufnahme liegt bei etwa 250 Kilokalorien pro Tag. Viel Wasser oder Tee sind zusätzlich wichtig.

Das Fasten mit Säften eignet sich für eine zweitägige Mini-Kur zu Hause. Statt fester Nahrung gibt es nur hin und wieder ein Glas Saft, bei dem auch viel Gemüse enthalten ist. Wer keinen Urlaub hat oder nicht fasten und arbeiten zugleich will, kann ein Wochenende zum Saftfasten nutzen. Hilfreich ist ein ruhiges Wochenende mit entspannenden Spaziergängen, Yoga-Übungen und Kneipp-Anwendungen wie wechselwarmen Duschen. Viel frische Luft, Bewegung und entspannende Übungen fördern die Saft-Kur.

Weitere Tipps gibt es am Mittwoch in der Servicestunde: Zu Gast ist die Buchautorin und Heilpraktikerin Anita Heßmann-Kosaris. Sie hat den Ratgeber "Saftfasten" veröffentlicht, in dem unter anderem 50 Rezepte für selbstgemachte Säfte enthalten sind.