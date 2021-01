Wer sein Geld nicht in Fonds oder Bausparverträgen anlegen will, kann auch in Münzen investieren. Doch wofür gebe ich mein Geld aus: eine DDR-Mark in Gold oder lieber ein Krügerrand? Was bestimmt den Wert der Münze? Und welche Steuern fallen an? Unsere Kollegen von MDR AKTUELL erklären es.