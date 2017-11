Das Handy klingelt nur ganz kurz und wer zurückruft, tappt in die Kostenfalle. Genau das ist das Ziel sogenannter Ping-Anrufe oder Ping-Calls. Dabei wird oft mit der Nummer getrickst, so dass der Anrufer nicht sieht, dass er es gerade in Tunesien oder Burundi klingeln lässt, wenn er zurückruft.