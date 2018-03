Genauso wie Rainer Däuble erging es auch einer Frau in Bayern. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass es nicht ihr Wagen war. Denn auf der Rückbank lag ein Eierkarton - genau wie in ihrem eigenen Wagen. Erst als die bemerkte, dass ihre Handtasche fehlte und sie die Polizei rief, fiel ihr der Fehler auf. Denn dann stellte sich heraus, dass es nicht ihr Kennzeichen am Auto war.

Auf dem Parkplatz ins falsche Auto einsteigen, weil der eigene Schlüssel passt? Das ist nicht ausgeschlossen, sagen Experten. Bildrechte: IMAGO Viele schöne Geschichten ranken sich um Autoschlüssel. Das Internet ist voll von Stories wie diesen. Dennoch sagen Automobilhersteller: Davon haben wir noch nie etwas gehört. Daimler schrieb mir, bei ihren Fahrzeugen habe jeder Fahrzeugschlüssel individuelle Daten. Das bedeutet: Jeder Schlüssel ist via Zertifikat eindeutig einem Fahrzeug zugeordnet, und zwar nur diesem. Das schließt aus, dass mit ein und demselben Schlüssel mehrere Fahrzeuge geöffnet werden können.



Und VW antwortete: "Probleme diesbezüglicher Art sind uns nicht bekannt. Unsere Fahrzeuge erfüllen die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Diebstahlschutzes und die Anforderungen der Versicherungswirtschaft."



Komisch, dass in Internetforen aber immer wieder der Name VW auftaucht. Ein Mann setzte sich zum Beispiel vor einer Bankfiliale aus Versehen in den falschen Passat. Ein anderer konnte mit seinem Golf-Schlüssel einen Polo öffnen.



Das geht, sagt Mike Isendahl. Seine Firma fertigt Fahrzeugschlüssel an. Er meint: Praktisch jeder Autohersteller hat dieses Problem. Früher hatte man ja einfach den Schlüssel eingefräst. Die Muster waren irgendwann mal erschöpft und so gab es eben auch mal Schlüssel mit der gleichen Fräsung. Damals war es also zumindest theoretisch möglich, dass der eigene Schlüssel auch mal woanders passt.

Und wie ist das bei den Funkschlüsseln?

Auch bei denen ist es möglich. Zum Beispiel, wenn man einen sogenannten Annährungssensor hat. Bei der Infrarottechnik kann das Signal von einem anderen baugleichen Auto aufgefangen werden. Also öffnet sich die Tür. Nur losfahren sollte man nicht können. Übrigens passiert das vorwiegend bei Autos im höheren Preissegment.

Ein Audi-Sprecher hält das für ausgeschlossen: Die neuen Autos - aus dem Jahr 2017/2018 - haben in ihrem Schlüssel wiederum einen elektronischen Schlüssel. Und der ist lang: 2 hoch 256 bit. Die Chance einen Sechser im Lotto zu haben ist also höher, als mit dem Schlüssel ein fremdes Auto öffnen zu können. Audi ist auch sehr interessiert an den Geschichten - wenn jemand mit seinem Schlüssel einen anderen Wagen öffnen kann, dann gerne also beim Autohersteller mit den vier Kreisen melden...