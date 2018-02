Was das Heilfasten betrifft, gehen die Meinungen zur Wirksamkeit auseinander. Zumal es sehr viele Varianten des Heilfastens gibt. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wie die Erwartungen formuliert werden. Wer also mit einer Woche Heilfasten in der Klinik das schlechte Gewissen des Jahres loswerden und seine Gewichtsprobleme in den Griff bekommen möchte und das am besten noch, ohne seine schlechten Ernährungsgewohnheiten umzustellen, der macht so ziemlich alles falsch.



Wer hingegen zur Ruhe kommen will und etwas lernen möchte über eine dauerhaft gesunde Ernährung, der kann natürlich die Dienste von Ärzten und Ernährungsberatern einer solchen Klinik gern in Anspruch nehmen. Anke Wißgott ist Oberärztin an der Deutschen Klinik für Integrative Medizin und Naturheilverfahren in Bad Elster und eindeutige Befürworterin des Heilfastens.