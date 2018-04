Wenn es im Kino, im Konzert oder in der Disco mal wieder etwas zu laut ist, dann helfen nur Ohrstöpsel oder ein Gesetz. Eines von beiden gibt es sogar schon, am anderen wird derzeit nicht(!) gearbeitet. Der Grund ist ganz einfach, es gibt keinen, der so richtig zuständig ist. Zwar gibt es einige Ministerien, Behörden, Gremien oder Arbeitsgruppen, die sich mit Lärm beschäftigen, aber eine direkte Zuständigkeit, ein Lärmschutzgesetz für Disco, Kino co. vorzubereiten, gibt es einfach nicht.

Gesetzte gibt es zwar viele. Ein Lärmschutz-Gesetz fürs Kino gibt es aber nicht. Bildrechte: colourbox.com Zwar haben wir ein Bundesimmissionsschutzgesetz, das salopp gesagt die Nachbarn des Partytempels schützen soll, es gibt ein Arbeitsschutzgesetz, das die Mitarbeiter schützt und es gibt auch Vorgaben in der Baugenehmigung oder die Vorgaben der DIN 15905 Teil 5 (Veranstaltungstechnik – Tontechnik – Teil 5: Maßnahmen zum Vermeiden einer Gehörgefährdung des Publikums durch hohe Schallemissionen elektroakustischer Beschallungstechnik). Doch auch die DIN ist eben kein Gesetz. Das heißt: Es wird kein Prüfamt mit Gesetzblatt und Messgerät im Saal erscheinen und nach einer amtlichen Messung dem DJ oder Filmvorführer bei laufendem Betrieb den Saft abdrehen. Was das Cinestar in Erfurt betrifft, so haben die Betreiber schriftlich folgendes mitgeteilt:

„Der Referenzpegel, auf dem Dolby Prozessoren eingemessen werden, liegt bei 7.0. Das entspricht 85 db. Die Grenze zu einer hörschädigenden Lautstärke liegt bei ca. 105 db. Die Säle in Erfurt sind alle bei einem Referenzwert von ca. 4.0 für Werbung /Trailer eingestellt, der Hauptfilm bei ca. 5.0. Das entspricht 75 db bzw. 78,3 db. Unsere Säle in Erfurt liegen damit deutlich unterhalb 85 bzw 105 db. Auch ist der Werbeblock keinesfalls lauter als der Hauptfilm.“ Patrick Strauch, Technical Manager Cinestar-Gruppe

Auch wenn die DIN als einziges offizielles Schriftstück kein Gesetz ist, so ist sie doch kein zahnloser Papiertiger. Der BGH hat in einem Urteil vom 13. März 2001 (VI ZR 142/00) unterstrichen, dass man als Veranstalter gut daran tut, sich an die in dieser DIN beschriebenen Grenzwerte zu halten, wenn man nicht von Geschädigten verklagt werden möchte.

„Das gilt insbesondere auch für die auf freiwillige Beachtung ausgerichteten Empfehlungen in DIN-Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V. Diese spiegeln den Stand der für die betreffenden Kreise geltenden anerkannten Regeln der Technik wider und sind somit zur Bestimmung des nach der Verkehrsauffassung zur Sicherheit Gebotenen in besonderer Weise geeignet.“ Aus einem Urteil des BGH

Soll heißen: Der Veranstalter hat schon dafür zu sorgen, dass niemand Schaden erleidet. Eigentlich. Doch so lange es mehr Gummi gibt als Paragrafen, wird es auch weiterhin aus den Boxen dröhnen, dass der Boden zittert. Da macht sich auch Christian Vabris nichts vor, er ist beim Umweltbundesamt zuständig für Lärmminderung bei Anlagen und Produkten. Darunter fallen aber eben keine Discotheken, Kinos oder Konzerthallen. Diese fallen - was den Lärm „nach innen“ betrifft - als Freizeiteinrichtung leider in keine Zuständigkeit.

„Man könnte vielleicht fragen, ob sich das Innenministerium damit beschäftigen könnte, aber so viele verschiedene Resorts beschäftigen sich gar nicht mit dem Lärm. Vielleicht das Gesundheitsministerium noch, das Arbeitsministerium und wir im Resort des Umweltministeriums.“ Christian Vabris, Umweltbundesamt