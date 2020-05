Woran erkenne ich eine Verschwörungstheorie und woran eine seriöse Studie?

Nachvollziehbar und wiederholbar

Wichtig bei wissenschaftlichen Studien ist auch die Reproduzierbarkeit, also: Würde ein anderer Wissenschaftler unter genau den gleichen Bedingungen zu dem gleichen Ergebnis kommen? Dieser Punkt ist allerdings besonders im medizinischen Bereich schwierig einzuhalten. Wenn ich beispielsweise die Anfälligkeit einer Gruppe von 100 Patienten mit Diabetes bezüglich eines Erregers untersuche, dann kann ich mir bei Studie Nummer zwei die größte Mühe geben, ich werde mit 100 anderen Diabetikern niemals die exakt gleichen Ergebnisse bekommen. Solche Unschärfen lassen sich aber aus den Studienergebnissen herausrechnen. Damit wird auch deutlich, dass solche Studien am Ende immer nur zu Plausibilitäten kommen, sagt Marina Münkler. Absolute Wahrheiten liefern uns bestenfalls mathematische Beweise, ansonsten lebt die Wissenschaft vom fortschreitenden Erkenntnisgewinn. Das ist auch der Grund, warum unsere Virologen derzeit dazu lernen, dummerweise nur eben öffentlich. Das Problem ist auch, dass wir den Lernprozess ständig mit unseren laienhaften Fragen stören. Denn die wirklich kompletten Antworten würden wir nie verstehen. Genauso, wie wir nicht verstehen, dass die Antwort von gestern, verglichen mit dem Kenntnisstand von heute, auch mal um 180 Grad verdreht sein kann. Das sind Wissenschaftler gewöhnt, wir nicht, also wenden sich viele Menschen bequemeren, weil einfachen unverrückbaren Antworten zu.

Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass ein Faktor, der den Glauben an Verschwörungstheorien befeuert, die Unfähigkeit ist, mit Unsicherheit und Ambivalenz umzugehen. Wer das gut kann, der glaubt nicht so sehr an Verschwörungstheorien wie jemand, der das nicht so gut kann. Prof. Michael Butter, Verschwörungstheorie-Forscher, Uni Tübingen

Und unsicher ist die heutige Zeit definitiv. Wer weiß heute schon, welche Erkenntnisse uns morgen präsentiert werden. Also werden die Fortsetzungsromane gelesen, die nun um das Kapitel Corona ergänzt wurden. Das Strickmuster ist nämlich nicht neu und die Schuldigen (Bill Gates, Angela Merkel, dunkle Mächte, große Firmen etc.) sind auch die gleichen. Nun kann man dem als Kapitalismus bezeichneten Wirtschaftssystem nicht unterstellen, stets im Sinne des Menschenwohls zu agieren, aber die daraus entwickelten "Verschwörungslogiken" sind deshalb nicht automatisch stimmig. Allerdings sind die Absender der Botschaften laut und schon deshalb für viele Adressaten überzeugend.

Und weil diese Menschen oft eine so große Sicherheit ausstrahlen, sagen Menschen, die Orientierung suchen, ja, die wissen worum es geht! Denn sie sagen: Wir sind die wahren Wissenschaftler! Wir haben keine Hintergedanken! Wir haben eure Interessen im Sinn und nicht die Interessen der Eliten, der Pharmaindustrie oder wem auch immer solche dunklen Komplotte unterstellt werden. Prof. Michael Butter, Verschwörungstheorie-Forscher, Uni Tübingen

Was heißt "veröffentlichen"?

Nun ist es nicht so, dass wissenschaftliche Studien gewöhnlich zuerst in der Zeitung stehen. Dort nehmen wir sie allenfalls zuerst wahr. Um auf die weltweit anerkannten Publikationsplattformen der verschiedenen wissenschaftlichen Fachbereiche zu kommen, muss man einige Hürden überwinden. Dabei geht es aber nicht etwa darum, abweichende Erkenntnisse auszusperren. Im Gegenteil, Wissenschaft lebt ja geradezu davon, alte Zöpfe abzuschneiden, dazuzulernen, neue Fragen zu stellen. Sonst würden wir immer noch ums Feuer springen. Das bedeutet aber nicht, dass jede Studie nun ungeprüft entgegen genommen wird.

Das Wort Studie ist ja kein geschützter Begriff. Sie können alles eine Studie nennen. Als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler guckt man, wo ist diese publiziert worden. Daraus würde man ableiten, ob es sich um eine seriöse Studie handelt oder nicht. Prof. Marina Münkler, TU Dresden, Mitglied im Deutschen Wissenschaftsrat

Und bei dem "Wo" geht es um Fachzeitschriften oder Fachportale, die allesamt ein sogenanntes Peer-Review-Verfahren vorgeschaltet haben. Das heißt: Fachleute des gleichen Wissenschaftsbereichs schauen auf Punkte, die wir eingangs genannt haben. Diese Qualitätskontrolle soll sicherstellen, dass da nur Publikationen geadelt werden, die nach wissenschaftlichen Standards entstanden sind. Und dieser Prozess dauert. Mitunter werden Studien deshalb schon vorab veröffentlicht, besonders in so schnelllebigen Corona-Zeiten, wo alle händeringend nach dem einen Ausweg suchen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass so ein "Schnellschuss" auch mal nach hinten losgeht. Ist aber eine "Studie" erstmal in der Welt, ist sie nur schwer einzufangen.

Wem gebe ich ein Interview?

In unserem Medienzeitalter sollten sich angefragte Wissenschaftler sehr genau anschauen, in welches Mikrofon sie denn "beißen". Hier sieht Prof. Butter große Gefahren. Nicht jeder Wissenschaftler findet sich in den klassischen Medien wieder. Wer oft nur im Verborgenen arbeitet und eine durchaus fundierte Meinung hat, der könnte auch ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnis entwickeln. Das geht über Twitter &Co., das schon von der Zeichenanzahl her ungeeignet ist, für ungekürzte Studien. Wenn dann eine Anfrage eines Online- oder anderen Mediums kommt, ist die Versuchung groß. Prof. Butter gesteht, vor einigen Jahren selbst auch beinahe einem Schweizer Nachrichtenportal in die Falle gelaufen zu sein. Einem Portal, das eben vor allen Dingen Verschwörungstheorien verbreitet. Wer dort auftritt als weltweit anerkannter Kritiker solcher Denkweisen, der legitimiert die Plattform natürlich. Motto: "Guckt mal, wir lassen sogar unsere schärfsten Kritiker zu Wort kommen, wir sind seriös und unabhängig."