Wenn sich in dieser Woche Fachleute beim virtuellen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e.V. treffen, wird dies ein Schwerpunktthema sein. In der MDR THÜRINGEN-Servicestunde spricht Moderator Matthias Haase daher mit Präsident Hendrik Schulze-Koops über das, was Patienten trotz Corona hinsichtlich ärztlicher Betreuung und Therapie erwarten dürfen. Los geht es am Montag, 07.09.2020, ab 11 Uhr bei MDR THÜRINGEN - Das Radio.

Krankengymnastik und Bewegungstherapie sind bei Rheuma unabdingbar. Nur so können Beweglichkeit, Lebensqualität und Selbstständigkeit so lange wie möglich erhalten bleiben. Bildrechte: Colourbox.de